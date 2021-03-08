The National Interest: Россия разработала план по уничтожению авианосцев США

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8 марта 2021, 21:18 Источник: «ПолитРоссия»

Американский авианосец, US Navy / globallookpress.com

Российская Федерация разработала план по уничтожению авианосцев Соединенных Штатов. Соответствующее утверждение содержится в материале, появившемся на страницах американских СМИ, пишет отечественная сетевая пресса.

Как информирует портал «ПолитРоссия», издание The National Interest обратило внимание на то, что в феврале текущего года российская сторона объявила о планах, согласно которым в составе Северного и Тихоокеанского флотов до конца 2023-го должны находиться семь субмарин проектов 949А и 949АМ «Антей». Предполагается, что данные корабли получат ракеты «Калибр-ПЛ», «Оникс» и «Циркон». Результатом перевооружения должен стать по меньшей мере двукратный рост ударной мощи подлодок.

Данная модернизация представляет собой часть плана по ликвидации американских авианосцев, говорится в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее в понедельник, китайское издание Sohu написало, что Вашингтон готовит новый сценарий возможного военного удара по РФ.