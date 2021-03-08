Издание Sohu: США разрабатывают новый сценарий возможного военного удара по России

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8 марта 2021, 15:57 Источник: «ПолитРосссия»

Американский стратегический бомбардировщик, Antonia Sehlstedt/Us Air / globallookpress.com

Соединенные Штаты разрабатывают новый сценарий возможного военного удара по Российской Федерации. Об этом говорится в материале, появившемся в сети.

Китайское интернет-издание Sohu пишет, что предыдущие сценарии вероятного нападения на РФ предусматривали использование территории таких государств, как прибалтийские республики, Япония и Курилы. В настоящий момент США работают над новым подобным планом, где фигурирует граничащая с Россией Норвегия.

В процитированной публикации, пересказанной порталом «ПолитРосссия», отмечается, что недавняя переброска американских бомбардировщиков B-1B в скандинавскую страну является только частью более широкого замысла. Так, некоторое время назад между Осло и Вашингтоном была достигнута договоренность, предполагающая двукратное увеличение численности Корпуса морской пехоты США в Норвегии. Кроме того, терминал порта Гротсунд готовят к принятию американских атомных субмарин.

Штаты собираются задействовать Норвегию как плацдарм для вероятной атаки на РФ, резюмировали авторы Sohu.

Ранее сообщалось, что эксперт Виктор Баранец озвучил прогноз, по которому Москва может атаковать румынское Минобороны ядерными «Искандерами» в случае ракетного удара по Крыму.