Экс-полковник Баранец: Россия может атаковать Минобороны Румынии ядерными «Искандерами» в случае ракетного удара по Крыму

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8 марта 2021, 14:46 Источник: «ПолитРоссия»

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может атаковать министерство обороны Румынии ядерными «Искандерами» в случае ракетного удара по Крымскому полуострову. Реализацию подобного сценария допустил отечественный военный эксперт, бывший полковник Виктор Баранец.

Некоторое время назад Соединенные Штаты разместили на территории Румынии восемнадцать ракетных комплексов M142 HIMARS. Технические возможности данных систем позволяют им достать до Крыма.

Как отметил Виктор Баранец, Москва рассматривает Бухарест в качестве полноценного члена Североатлантического альянса и действовать против него будет соответственно, если возникнет такая необходимость. По словам экс-полковника, сдерживать себя в России не намерены. Специалист предсказал, что РФ в случае удара по Крыму с помощью систем M142 HIMARS может атаковать румынское Минобороны ракетами «Искандер», возможно, с ядерной начинкой.

Ранее в понедельник сообщалось, что издание The National Interest высказало прогноз, по которому Россия предельно жестко ответит американцам в случае атаки баллистическими ракетами средней дальности, даже вооруженным обычными боеголовками.