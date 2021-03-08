NI: Россия предельно жестко ответит США в случае атаки баллистическими ракетами средней дальности, даже с обычными боеголовками

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8 марта 2021, 09:34 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация предельно жестко ответит Соединенным Штатам в случае атаки баллистическими ракетами средней дальности, даже оснащенными обычными боеголовками. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах американской прессы.

Издание The National Interest отмечает, что в распоряжении Вашингтона имеются баллистические ракеты средней дальности. Удар с использованием данного оружия оставил бы Москве очень мало времени на реагирование и мог бы обернуться последствиями катастрофического характера. Даже если данные ракеты оснастят обычными боеголовками, ответ РФ будет предельно жестким, говорится в публикации NI, пересказанной порталом «ПолитРоссия».

Ранее ресурс Avia.pro написал, что отечественная субмарина «Дмитрий Донской» вызвала страх в США из-за своих габаритов.