Сайт Avia.pro: российская подлодка «Дмитрий Донской» вызвала страх в США из-за своих размеров

Российская субмарина «Дмитрий Донской» вызвала страх в Соединенных Штатах из-за своих размеров. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном в сети.
Портал Avia.pro пишет, что появившиеся в интернете фотографии, на которых запечатлена подлодка, испугала американцев своими габаритами. В процитированной публикации отмечается, что субмарина РФ «просто огромна» в сравнении с компактными подводными кораблями США. Длина «Дмитрия Донского» составляет 172 метра, ширина - 23,3 метра, высота – 26 метров.
Также авторы сайта констатируют, что субмарина обладает внушительным арсеналом - более двумя десятками ракет. Подлодка способна обрушить на противника удар совокупной мощностью 40 Мт.
Ранее в воскресенье тот же самый ресурс написал, что американский истребитель выпустил ракеты на небезопасном расстоянии от базы российского флота в Калининграде.
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