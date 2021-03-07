Avia.pro: истребитель США выпустил ракеты на небезопасном расстоянии от базы ВМФ России в Калининграде

Истребитель Соединенных Штатов выпустил ракеты на небезопасном расстоянии от базы российского ВМФ на территории Калининграда. Такое утверждение высказано в материале, размещенном в сети.
Ресурс Avia.pro пишет, что самолет F-15 осуществил пуск двух снарядов AGM-158 JASSM на небезопасном расстоянии от базы флота РФ. Сколько составило это расстояние, в процитированной публикации не уточняется. Также не говорится, когда произошел данный случай.
Согласно предположению авторов портала, американские военные запустили ракеты, чтобы получить данные о частотах радаров российских систем ПВО, которые отреагировали бы на действия F-15.
Ранее на текущей неделе журналисты Avia.pro допустили, что Китай может попытаться «взломать» комплексы С-400, которые Индия получит от Москвы.
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