Avia.pro: истребитель США выпустил ракеты на небезопасном расстоянии от базы ВМФ России в Калининграде

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7 марта 2021, 09:04 Источник: Аvia.pro

Истребитель F-15, Kevin Sawford / globallookpress.com

Истребитель Соединенных Штатов выпустил ракеты на небезопасном расстоянии от базы российского ВМФ на территории Калининграда. Такое утверждение высказано в материале, размещенном в сети.

Ресурс Avia.pro пишет, что самолет F-15 осуществил пуск двух снарядов AGM-158 JASSM на небезопасном расстоянии от базы флота РФ. Сколько составило это расстояние, в процитированной публикации не уточняется. Также не говорится, когда произошел данный случай.

Согласно предположению авторов портала, американские военные запустили ракеты, чтобы получить данные о частотах радаров российских систем ПВО, которые отреагировали бы на действия F-15.

Ранее на текущей неделе журналисты Avia.pro допустили, что Китай может попытаться «взломать» комплексы С-400, которые Индия получит от Москвы.