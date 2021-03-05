Издание Avia.pro: Китай может попытаться «взломать» российские С-400, которые получит Индия

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5 марта 2021, 12:49 Источник: Аvia.pro

Зенитные ракетные комплексы С-400, MOD Russia / globallookpress.com

Китай может попытаться «взломать» российские зенитные ракетные комплексы С-400, которые в будущем поступят в армию Индии. Соответствующий вариант развития событий допускается в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

До конца текущего года Нью-Дели должен получить от Москвы первый полковой комплект С-400 из пяти заказанных в 2018 году. Как пишет, ссылаясь на индийских специалистов, интернет-издание Avia.pro, данные системы с помощью постановки помех может попытаться «взломать» Китай. Отмечается, что Пекин также имеет на вооружении С-400, поэтому у КНР есть представление, как следует противодействовать работе комплексов.

Индия и Китай оспаривают территориальную принадлежность региона Аксайчин на границе Синьцзян-Уйгурского автономного района. Разногласия между сторонами стали причиной пограничного конфликта в мае-июне 2020 года.

Как сообщалось ранее в пятницу, журнал Forbes предрек, что страх перед ядерным арсеналом России может загнать США в «ловушку».