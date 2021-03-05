Журнал Forbes: страх перед ядерным арсеналом России может загнать США в «ловушку»

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5 марта 2021, 12:02 Источник: «ПолитРоссия»

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Страх перед ядерным арсеналом Российской Федерации может загнать Соединенные Штаты в «ловушку». Соответствующий вариант развития событий допускается в материале, появившемся на страницах зарубежной прессы, сообщают отечественные интернет-СМИ.

Как информирует издание «ПолитРоссия», журнал Forbes отметил, что на исход всех кризисов в мире способны повлиять силы, не обладающие средствами массового уничтожения, - при условии высокого уровня подготовки и обладании современным вооружением. Однако если президент Джо Байден из-за страха перед стратегическим потенциалом РФ предпочтет экономить на этом ради финансирования создания ядерного оружия и систем его доставки, Вашингтон рискует оказаться в «ловушке». Отказ от обычных средств ведения войны в пользу ядерных представляет собой неразумное решение, говорится в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе «ПолитРоссия» написала, что американских военных пугают слухи о наличии у армии РФ микроволнового оружия.