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Сайт Avia.pro: военные России отпугнули наведением ракет эсминец США «Дональд Кук» в дни «Крымской весны»

, 11:52 Источник: Аvia.pro

Сайт Avia.pro: военные России отпугнули наведением ракет эсминец США «Дональд Кук» в дни «Крымской весны»
Американский эсминец «Дональд Кук», imago stock&people / globallookpress.com

Российские военные отпугнули наведением ракет эсминец Соединенных Штатов «Дональд Кук» в дни, когда происходило присоединение Крыма к РФ («Крымская весна»). Об этом говорится в материале, размещенном в сети.

Портал Avia.pro процитировал информацию СМИ, в которой отмечается, что во время событий, связанных со вхождением полуострова в состав России, отечественные военные обнаружили в Черном море корабль «Дональд Кук», который подходил к Крыму. Американское судно было взято на прицел, что вынудило его сменить курс. Наведение ракет на «Дональд Кук» отпугнуло эсминец, пишет сайт.

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ДЦ

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