Сайт Avia.pro: военные России отпугнули наведением ракет эсминец США «Дональд Кук» в дни «Крымской весны»

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10 марта 2021, 11:52 Источник: Аvia.pro

Американский эсминец «Дональд Кук», imago stock&people / globallookpress.com

Российские военные отпугнули наведением ракет эсминец Соединенных Штатов «Дональд Кук» в дни, когда происходило присоединение Крыма к РФ («Крымская весна»). Об этом говорится в материале, размещенном в сети.

Портал Avia.pro процитировал информацию СМИ, в которой отмечается, что во время событий, связанных со вхождением полуострова в состав России, отечественные военные обнаружили в Черном море корабль «Дональд Кук», который подходил к Крыму. Американское судно было взято на прицел, что вынудило его сменить курс. Наведение ракет на «Дональд Кук» отпугнуло эсминец, пишет сайт.

Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Марат Баширов объяснил, почему Украина не сможет победить в войне с самопровозглашенными республиками Донбасса по карабахскому сценарию.