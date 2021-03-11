Японский политолог назвал способ решить «курильский вопрос» с Россией

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11 марта 2021, 07:59 Источник: Newsweek Japan

фото: Курилы, Alexandr Liskin/Russian Look/globallookpress.com

Политолог, бывший дипломат Акио Каватао заявил, что Японии необходимо заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами для решения территориального вопроса.

«Для того, чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы, японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются основными маршрутами снабжения и между материковой частью России, и четырьмя "северными островами"», - пояснил он.

При этом эксперт отметил, что сейчас Японии не следует торопиться с решением курильского вопроса, а дождаться, когда «национальная мощь» РФ «снизится, как в 1990-е годы». Однако он признал, что в обозримом будущем ничего подобного не предвидится, поэтому Токио необходимо «разрушить главную предпосылку позиции России» и доказывать всему миру, что Ялтинское соглашение от 1945 г. само по себе не определяет изменения границ между странами.

«Нам необходимо выстраивать отношения с Россией комплексно, постепенно добиваясь создания в ней настроений, выгодных для нас с точки зрения решения территориального вопроса», - подчеркнул он. Политолог добавил, что лучше в этом процессе соблюдать спокойствие и избегать «излишнего ажиотажа» в СМИ.

Ранее в Японии призвали готовиться к войне с Россией из-за Курильских островов.