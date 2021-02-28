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В Японии призвали готовиться к войне с Россией из-за Курильских островов

, 09:55 Источник: РИА Новости

В Японии призвали готовиться к войне с Россией из-за Курильских островов
фото: Курилы, Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/globallookpress.com

Читатели японских СМИ негативно отреагировали на информацию о начавшихся 26 февраля российских учениях на островах Южно-Курильской гряды. Местные жители призвали готовиться к ответным военным маневрам.

«Россия явно готовится к войне с нами. Так давайте и мы будем готовиться к войне с ней!» - написал один из пользователей.

При этом другой заявил, что может идти речь о «российских планах по захвату Хоккайдо».

«Ну что, опять началось?! Это все провокации в отношении Хоккайдо! Властям уже нужно думать о том, что нам делать, если русские напустят на Хоккайдо армаду беспилотных танков и дронов», - поддержали мнение соотечественника.

Некоторые заявили, что вернуть «северные территории» можно только войной, поскольку именно так они и были потеряны. Нечего питать иллюзии, что мы можем о чем-то договориться с Россией, добавил читатель, отметив, что нужно проводить военные маневры в непосредственной близости от страны, «чтобы оказывать на русских сдерживающий эффект».

«Страшно то, что "северные острова", лежащие под боком у нас, превращаются в мощный российский бастион! … Переговоры с Россией, может быть, и нужно продолжать. Но гораздо эффективнее будет, если мы направим в Россию множество агентов, которые будут добиваться ее распада изнутри!» - считает подписчик.

Другой пользователь подчеркнул, что  Москву «нужно душить экономически».

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БА

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