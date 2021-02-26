Во Франции заявили, что западные страны ошиблись в выборе врага - России

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26 февраля 2021, 11:16 Источник: РИА Новости

Эйфелева башня, фото: pixabay.com

Французские читатели, комментируя выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, заявили, что западные страны ошиблись в выборе врага и равняются на США, ничего не получая взамен.

В ходе своего выступления Лавров отметил, что некоторые страны отказываются пересмотреть свою «эгоистичную линию», несмотря на пандемию коронавируса во всем мире. По его словам, Запад хочет воспользоваться текущей эпидемиологической ситуацией, чтобы наказать «нежелательные правительства».

«США и "коллаборационистские" государства не выносят новый мировой порядок, основанный на многополярности. Они по-прежнему цепляются за устаревшую модель патерналистского колониализма XX века», - высказал один из пользователей.

Другие добавили, что могут только согласиться с Лавровым, а некоторые предложили положить конец «атлантическому Западу» и заново выстроить архитектуру безопасности с ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) без участия США.

«Лавров действительно стоит на голову выше всех дипломатов-лакеев, отправившихся в США», - считает читатель.

Также один из комментаторов отметил, что после бомбардировок Сербии в 1999 году международных прав больше не существует, поскольку Запад их растоптал: «Так почему Россия должна их уважать?».