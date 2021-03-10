Портал Avia.pro: истребители ВКС России, вероятно, сорвали новые удары Израиля по Сирии

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10 марта 2021, 10:53 Источник: Аvia.pro

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Истребители российских ВКС, вероятно, сорвали новые удары Израиля по Сирийской Арабской Республике. Об этом говорится в материале, размещенном в интернете.

Сайт Avia.pro информирует, что некоторое время назад в районе государственных рубежей Сирии произошел резкий рост активности разведывательных и боевых самолетов ВВС еврейского государства. На фоне этого в воздушное пространство республики были подняты истребители РФ, базирующиеся на аэродроме в Хмеймиме. Данный маневр, вероятно, сорвал новые удары Израиля по сирийской территории, отмечается в процитированной публикации.

Ранее сегодня тот же самый портал предположил, что атака российским «Искандером» по протурецким боевикам в Сирии могла быть предупреждением президенту Реджепу Эрдогану.