Avia.pro: удар российским «Искандером» с базы в Хмеймиме по протурецким джихадистам в Сирии мог быть предупреждением Эрдогану

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10 марта 2021, 08:53 Источник: Аvia.pro

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Depo Photos / globallookpress.com

Удар российской ракетой «Искандер» с базы в Хмеймиме по протурецким боевикам в Сирии мог быть предупреждением президенту Реджепу Эрдогану. Об этом говорится в публикации СМИ.

В сети распространили сведения, согласно которым военные РФ атаковали «Искандером» поддерживаемых Анкарой джихадистов в районе сирийского города Джараблуса. По версии, высказанной журналистами издания Avia.pro, данный удар мог быть предупреждением Реджепу Эрдогану о том, что Москва готова бить ракетами по территории возглавляемой им страны, если власти последней будут обострять ситуацию в арабской республике.

Ранее на текущей неделе тот же самый портал написал, что российские Т-90 на вооружении армии Сирии разгромили турецкие танки M60 в боестолкновениях, состоявшихся в прошлом году.