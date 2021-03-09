Появилось видео уничтожения российскими ВКС базы иностранных наемников в Сирии

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9 марта 2021, 08:25 Источник: «Русская весна»

Самолет ВКС РФ, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Появилось видео уничтожения российскими ВКС базы иностранных наемников в Сирийской Арабской Республике. Ролик доступен для просмотра в сети.

Согласно сведениям, приведенным интернет-изданием «Русская весна», боевые машины РФ ликвидировали объект противника, который был расположен в окрестностях Идлиба. По имеющейся информации, территория данного объекта использовалась иностранными наемниками в Сирии в качестве склада, где хранилось оружие.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, портал The Drive написал, что на российской базе в Хмеймиме обнаружили необычный самолет, предположительно управляемый ФСБ.