The Drive: на российской базе в сирийском Хмеймиме обнаружили необычный самолет, предположительно управляемый ФСБ
8 марта 2021, 13:53
На территории российской базы, которая расположена в сирийском Хмеймиме, обнаружили необычный самолет, предположительно управляемый ФСБ. Об этом говорится в материале, размещенном в сети.
Ресурс The Drive информирует, что некоторое время назад появился спутниковый снимок объекта РФ, где запечатлен его «необычный посетитель». Речь идет о Diamond DA42, австрийском двухмоторном легком самолете общего назначения.
В процитированной публикации отмечается, что данная машина может выступать в качестве разведывательного самолета. Согласно предположению портала, оператором обнаруженного на базе в Хмеймиме Diamond DA42 почти наверняка является ФСБ.
Как сообщалось ранее в понедельник, вьетнамский сайт Soha написал, что двадцать турецких дронов Bayraktar TB2 атаковали российскую систему «Панцирь-С1» в Сирии.
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