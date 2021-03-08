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Soha: двадцать турецких дронов Bayraktar TB2 атаковали российский «Панцирь-С1» в Сирии

, 08:33

Soha: двадцать турецких дронов Bayraktar TB2 атаковали российский «Панцирь-С1» в Сирии
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», MOD Russia / globallookpress.com

Двадцать турецких беспилотников Bayraktar TB2 атаковали российский комплекс «Панцирь-С1» на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах вьетнамской сетевой прессы.

Об ударе Bayraktar TB2 по «Панцирю» написал портал Soha. Когда это произошло, ресурс не уточнил.

Отечественное интернет-издание Avia.pro, процитировавшее материал Soha, отметило, что инцидент случился в Идлибе. В результате атаки комплекс получил повреждения, однако в скором времени его отремонтировали военные РФ.

Ранее агентство ANHA проинформировало, что армия Турции осуществила ракетный удар по российской «базе» в Сирии.

ДЦ

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