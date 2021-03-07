Агентство ANHA: армия Турции нанесла ракетный удар по «базе» России в Сирии

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7 марта 2021, 09:45

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Турецкие Вооруженные силы нанесли ракетный удар по «базе» Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. Соответствующее утверждение содержится в материале, появившемся на страницах зарубежных интернет-СМИ.

Как информирует агентство ANHA, после обстрела нескольких деревень в районе аш-Шахба армия Турция вместе со своими наемниками атаковала объект РФ в Аль-Вахшии. В процитированной публикации он назван «базой».

Отмечается, что в ходе удара применялись ракеты, а также артиллерия. Информации о возможных жертвах и разрушениях на данный момент нет. Российская сторона случившееся пока не прокомментировала.

Ранее на текущей неделе авторы портала Avia.pro предположили, что отечественная система РЭБ могла сбить в Сирии одну из самых неуязвимых израильских ракет Delilah.