Avia.pro: российская система РЭБ могла сбить в Сирии одну из самых неуязвимых ракет Израиля Delilah

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5 марта 2021, 09:05 Источник: Аvia.pro

Военные учения, Ministry of Defence of the Russiа / globallookpress.com

Российский комплекс РЭБ мог сбить в Сирии снаряд Delilah, одну из самых неуязвимых ракет Израиля. Такое предположение содержится в материале, размещенном в сети.

Некоторое время назад ВВС еврейского государства осуществили новый удар по территории арабской республики. В ходе атаки были задействованы ракеты Delilah. Считается, что данное оружие оставляет противнику очень мало шансов на перехват.

Портал Avia.pro пишет, что сирийская армия захватила одну из израильских ракет в почти неповрежденном состоянии, боеприпас был передан военным РФ. Авторы сайта полагают, что снаряд могла сбить российская система РЭБ, которая «сожгла» его электронную начинку.

Ранее в пятницу сообщалось, что появилась информация, согласно которой российским «Панцирям» не удалось обнаружить боеприпасы дронов Bayraktar TB2 во время операции Турции в сирийском Идлибе.