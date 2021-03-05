Доклад Центра НАТО: во время операции Турции в Идлибе российские «Панцири» не cмогли обнаружить снаряды Bayraktar TB2
5 марта 2021, 08:30
В ходе турецкой операции в сирийском Идлибе российские системы «Панцирь-С1» не cмогли обнаружить снаряды, выпущенные дронами Bayraktar TB2. Соответствующая информация содержится в докладе, подготовленном Центром передового опыта воздушных сил НАТО.
В конце февраля – начале марта прошлого года Анкара провела на территории Идлиба операцию «Весенний щит». Во время нее турецкая сторона в первый раз задействовала беспилотники как главный элемент.
В докладе Центра НАТО, процитированном порталом Haber7, говорится, что российские «Панцири» не смогли обнаружить боеприпасы, запущенные Bayraktar TB2. Отмечается, что причиной этого стало применение средств РЭБ.
Ранее на текущей неделе сайт Avia.pro написал, что самолет Су-27 сорвал учения Североатлантического альянса, которые предполагали отработку условного удара по Калининградской области.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.