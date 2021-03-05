Доклад Центра НАТО: во время операции Турции в Идлибе российские «Панцири» не cмогли обнаружить снаряды Bayraktar TB2

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5 марта 2021, 08:30

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», MOD Russia / globallookpress.com

В ходе турецкой операции в сирийском Идлибе российские системы «Панцирь-С1» не cмогли обнаружить снаряды, выпущенные дронами Bayraktar TB2. Соответствующая информация содержится в докладе, подготовленном Центром передового опыта воздушных сил НАТО.

В конце февраля – начале марта прошлого года Анкара провела на территории Идлиба операцию «Весенний щит». Во время нее турецкая сторона в первый раз задействовала беспилотники как главный элемент.

В докладе Центра НАТО, процитированном порталом Haber7, говорится, что российские «Панцири» не смогли обнаружить боеприпасы, запущенные Bayraktar TB2. Отмечается, что причиной этого стало применение средств РЭБ.

Ранее на текущей неделе сайт Avia.pro написал, что самолет Су-27 сорвал учения Североатлантического альянса, которые предполагали отработку условного удара по Калининградской области.