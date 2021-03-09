Avia.pro: российские Т-90 на вооружении Сирии разгромили турецкие танки M60 в боях в 2020-м

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9 марта 2021, 08:54 Источник: Аvia.pro

Танк, MOD Russia / globallookpress.com

Российские Т-90, состоящие на вооружении армии Сирии, разгромили турецкие танки M60 в боестолкновениях, которые состоялись в 2020-м. Об этом говорится в материале, появившемся в сети.

Как пишет ресурс Avia.pro, Анкара намеревалась осуществить блицкриг в арабской республике с помощью M60, однако оказалось, что Т-90 превосходят эти танки в мощи. В процитированной публикации отмечается, что в ходе боевых действий M60 успешно поражались прежде, чем они могли подойти на расстояние выстрела или же обнаружить силы противника. Предполагается, что в течение нескольких месяцев турецкая сторона потеряла в Сирии до двадцати танков.

Ранее во вторник сообщалось, что в интернет выложили видео ликвидации ВКС РФ базы иностранных наемников в окрестностях Идлиба.