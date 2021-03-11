Soha: российские «Панцири» уничтожили 47 турецких дронов Bayraktar TB2 в ходе боев в Ливии

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11 марта 2021, 09:53

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», MOD Russia / globallookpress.com

Российские комплексы «Панцирь-С1» уничтожили 47 Bayraktar TB2 во время боестолкновений на территории Ливии. Об этом говорится в материале, размещенном в сети.

Вьетнамский портал Soha отмечает, что в Ливии «Панцирям» удалось продемонстрировать свою эффективность против турецких беспилотников. Как предполагается, это произошло благодаря тому, что обслуживающий системы личный состав оперативно ознакомился со стратегией атаки Bayraktar TB2. В ходе боев были выведены из строя девять «Панцирей», при этом комплексы ликвидировали 47 дронов. За какой период времени приведены данные потери, не уточняется.

Ранее сегодня сообщалось, что издание Sohu перечислило оружие России для уничтожения войск Японии в случае ее нападения на Курилы.