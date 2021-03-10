Глава МИД ДНР резко отреагировала на «мирный план» Украины по Донбассу

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10 марта 2021, 14:56 Источник: пресс-служба МИД ДНР

Донбасс, фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова прокомментировала заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что Киев доработал план мирного урегулирования конфликта в Донбассе. По ее словам, это очередная попытка не выполнять минские соглашения.

«Если Киев действительно хочет этот мир возобновить, то нужно не выдумывать некие способы «модернизации» минских соглашений, не пытаться заменить их новыми «сценариями» или подменить четко зафиксированный комплексом мер особый статус Донбасса законами об интернировании, переходном правосудии, коллаборационизме и прочими оторванными от реальности терминами», - высказала она.

Никонорова отметила, что Украине стоит вести полноценную и согласованную работу по реализации достигнутых соглашений и разработать меры для прекращения огня. Дипломат добавила, что Киев продолжает обстреливать населенные пункты Донбасса и игнорирует любые предложения ДНР по усилению режима прекращения огня.

«Зато на публике украинские представители вовсю занимаются шантажом, рекламируя свои якобы мирные инициативы, но по сути угрожая войной», - заключила она.

Ранее в МИД РФ заявили, что не слышали ни о каком мирном плане.