У Зеленского сообщили, что Украина доработала план мирного урегулирования в Донбассе

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10 марта 2021, 11:35 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: kremlin.ru

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев доработал план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет одобрения со стороны России.

«… на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу "Минска" (минских соглашений), соответствует нормам международного права», - пояснил он.

Ермак отметил, что речь идет об «очень мощном шаге». По его словам, план может стать «предметом мощного обсуждения через неделю-две» во время видеоконференции в «нормандском формате».

При этом Владимир Зеленский пока не стал раскрывать суть доработанного плана.