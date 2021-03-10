Замглавы МИД Руденко оценил сообщение о готовом плане урегулирования в Донбассе

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10 марта 2021, 12:33 Источник: ТАСС

МИД РФ, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко прокомментировал заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что Киев доработал план мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

«Какой мирный план? Мы не знаем ничего о мирном плане, который предложила Франция и Германия. Первый раз слышу», - высказал он.

Ранее Ермак сообщил, что план мирного урегулирования, предложенный Францией и Германией, доработан и лежит на столе. Кроме того, он соответствует духу минских договоренностей, пояснил он.

Однако сам Владимир Зеленский пока не стал раскрывать суть доработанного плана.