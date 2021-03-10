ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Политика 13+

Замглавы МИД Руденко оценил сообщение о готовом плане урегулирования в Донбассе

, 12:33 Источник: ТАСС

Замглавы МИД Руденко оценил сообщение о готовом плане урегулирования в Донбассе
МИД РФ, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко прокомментировал заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что Киев доработал план мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

«Какой мирный план? Мы не знаем ничего о мирном плане, который предложила Франция и Германия. Первый раз слышу», - высказал он.

Ранее Ермак сообщил, что план мирного урегулирования, предложенный Францией и Германией, доработан и лежит на столе. Кроме того, он соответствует духу минских договоренностей, пояснил он.

Однако сам Владимир Зеленский пока не стал раскрывать суть доработанного плана.

БА

Экономика

В правительстве Польши признали, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен

В правительстве Польши признали, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен

Представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский признал, что все указывает на то, что строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью