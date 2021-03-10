Замглавы МИД Руденко оценил сообщение о готовом плане урегулирования в Донбассе

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко прокомментировал заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что Киев доработал план мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
«Какой мирный план? Мы не знаем ничего о мирном плане, который предложила Франция и Германия. Первый раз слышу», - высказал он.
Ранее Ермак сообщил, что план мирного урегулирования, предложенный Францией и Германией, доработан и лежит на столе. Кроме того, он соответствует духу минских договоренностей, пояснил он.
Однако сам Владимир Зеленский пока не стал раскрывать суть доработанного плана.
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