Стрелков раскрыл тактику Украины, если Киев решится на наступление в Донбассе

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9 марта 2021, 15:13 Источник: URA.RU

Игорь Стрелков, фото: vk.com/igoristrelkov

В случае наступления на Донбасс армия Украины попытается захватить территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик с западного и южного направления.

Оценивая возможное нападение Украины на ДНР и ЛНР, бывший министр обороны Донбасса Игорь Стрелков уточнил своё мнение, отметив, что украинские военные попытаются захватить территории республик на всех направлениях.

С точки зрения Стрелкова, "ВСУ одновременно нападут со стороны города Дебальцево (западное направление) и со стороны Коминтерново (южное направление), после попытаются закрепиться в захваченных населенных пунктах, - сообщает URA.RU.

Экс-министр обороны ДНР также убежден, что если в Москве в течение первых часов не примут решение защищать непризнанные республики, то Украина попытается захватить всю территорию Донбасса. "Но если Россия примет решительные действия, то Украина обвинит ее во вторжении", — отметил Стрелков.

Первый замминистра информации ДНР Даниил Бессонов считает, что Украина с помощью штурма Донбасса попытается решить свои внутриполитические проблемы, поскольку Киеву нужна хотя бы маленькая победа для поднятия рейтинга Зеленского.

Бессонов, Стрелков, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин уже говорили, что Украина готовится к наступлению в Донбассе.

Пророчество о майском наступлении ВСУ в Донбассе из чьих уст только не звучало.

Веское слово сказал и глава ДНР Денис Пушилин.