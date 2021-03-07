Стрелков пророчит разгром Донбасса, а Пушилин говорит обратное - кто из них прав?

Аргументы Недели → Армия 13+

7 марта 2021, 18:11 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Пророчество о майском наступлении ВСУ в Донбассе из чьих уст только не звучало. Как говорят в таких случаях: поживем – увидим. На этот раз своё веского слово сказал и глава ДНР Денис Пушилин в разговоре с журналистами портала «Украина.ру». Он также заявил о высокой боеготовности Вооруженных сил республики. Раннее Игорь Стрелков высказал противоположное мнение и предрек украинским войскам успех если они предпримут наступление. Кто из них прав может показать только поле боя.



Стрелков настаивает, что украинские войска за последние несколько лет оперились и в целом сумели создать ударную группировку в Донбассе с трёхкратным превосходством в численности над противником. Он так же считает, что на участках прорыва ВСУ создадут семикратный перевес сил, что практически обеспечит им успех уже на начальном этапе наступления.

По его оценке, ополчение ДНР и ЛНР настолько не боеспособно, что даже не в состоянии продержаться достаточное время для подхода на линию фронта и развертывания российских войск. Стрелков также заявил, что постепенное наращивание сил РФ в Донбассе приведет к катастрофе и их разгрому. Он также считает, что ввод мощной группировки ВС РФ из-за ее громоздкости, неизбежных задержек и путаницы в ходе развертывания обойдется российской стороне большими потерями. И тут «Остапа понесло». Он заговорил о том, что ВСУ встретят российские войска еще на этапе выдвижения к первым рубежам развертывания ударами с воздуха. Так, стоп, хотелось бы задать вопрос Игорю Стрелкову. Какими силами и средствами ВСУ располагает для этих ударов? Украина практически не имеет необходимой для этого боевой авиации, о недостатке боеприпасов речь уже не идет.

Издание Military Balance сообщает о наличии в ВВС ВСУ 80 истребителей Су-27 и МиГ-29, 14 фронтовых бомбардировщиков Су-24, около 30 штурмовиков Су-25 незначительное количество учебно-боевых Л-39 и около 50 вертолетов. Другие аналитические издания сообщают, что лишь незначительный процент этого парка находится в состоянии пригодном для эксплуатации. Еще раз подчеркиваю, именно для эксплуатации, а не для боевого применения. Эксперты считают, что истребители СУ-27 и МиГ-29, а также фронтовые бомбардировщики Су-24 украинских ВВС вообще можно не учитывать из-за их ненадлежащего технического состояния. Реально из данного парка в воздух можно поднять не более десяти машин.

Выдвижение войск РФ на фронт Донбасс будет прикрываться мощной авиационной группировкой и армейскими подразделениями ПВО/ПРО. ВКС РФ обеспечат себе господство в воздухе. А Украина может рассчитывать только небольшим количеством Су-25 и Л-39. О каких ударах с воздуха, способными нанести неприемлемые потери российской армии, с этими жидкими силами, может идти речь? Эти самолеты возможно уже будут сбиты на подлете к линии противостояния ВСУ с милицией ДНР.

Заявленных Киевом 50 единиц турецких ударных дронов «Байрактар-2» Украина не успевает приобрести и к маю и скорее всего вообще в этом году, поэтому о них речь не идет. К тому же, судя по реальным оценкам, боевая эффективность этих аппаратов высока только при применении их против заведомо слабого противника, не имеющего современное вооружение. К тому же у «Байрактаров» нет защиты от воздушного нападения. Истребитель и даже вертолет может подлететь к нему вплотную и расстрелять из пушки в упор.

Дальнобойных артиллерийских средств в ВУС мало, РСЗО «Смерч» менее сотни огневых установок. И запас реактивных снарядов - на минимуме. Тактические ракетные комплексы «Точка-У» так же в незначительном числе, с большим дефицитом по боеприпасам. Судя по всему, Стрелков занялся сочинительством на тему возможностей ВСУ нанести дистанционное поражение российским войскам. И напротив ВС РФ располагают мощным авиационным парком, достаточным количеством оперативно-тактических ракетных комплексов, дальнобойных РСЗО с большим боезапасом, чтобы разнести всю ударную группировку укров на Донбассе в пух и прах.

К сожалению, Игорь Гиркин был прав, когда заявил о неспособности ополчения непризнанных республик самостоятельно воевать против сколоченной в регионе сухопутной группировки ВСУ. Конечно же милиция ДРН и ЛНР за последнее время имеет тот же боевой опыт, что и украинская армия. Но, это так называемый окопный опыт вяло текущих боев. То есть, нельзя утверждать, что та часть украинской армии, что сейчас сосредоточена в регионе имеет высокую степень боеспособности. Но, нельзя недооценивать тот факт, что ВСУ сконцентрировали против Донбасса 90-тысячную группировку, в состав которой входят: 46-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 93-я отдельная механизированная бригада, 72-я отдельная механизированная бригада, 59-я отдельная мотопехотная бригада, 35-я отдельная бригада морской пехоты (проводится ротация на 10-ю отдельная горно-штурмовая бригада), 28-я отдельная механизированная бригада, 58-я отдельная мотопехотная бригада, 56-й отдельная мотопехотная бригада, 53-я отдельная механизированная бригада, 36-я отдельная бригада морской пехоты и 44-я отдельная артиллерийская бригада. Около 350 танков, 2500 БТР, 5 единиц ТРК «Точка-у», 250 единиц РСЗО (Град), 1050 единиц ствольной артиллерии и миномётов.

Правда некоторые эксперты отмечают, что с дисциплиной у окопных войск укров не все хорошо, да и мотивации особой наступать у значительной части бойцов – нет. Однако командование ВСУ может в короткие сроки перебросить на Донбасс хорошо укомплектованные и оснащенные бригады, что может стать неприятным сюрпризом для непризнанных республик.

Заявляя, что ДНР в состоянии самостоятельно удержать наступление ВСУ, Денис Пушилин конечно же не говорит всей правды.

Но, что еще он может сказать в данной ситуации? А вот если он прав в том плане, что Москва собирается действовать только дипломатическими рычагами, в прогнозируемой ситуации, то, это означает неизбежную катастрофу для непризнанных республик.