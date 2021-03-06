Стрелков сообщил о переброске армией Украины к Донбассу танков и БМП железнодорожным составом

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6 марта 2021, 10:58 Источник: МК

Игорь Стрелков, фото: vk.com/igoristrelkov

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков сообщил о переброске украинской армией танков и БМП железнодорожным составом. В сводке Стрелкова боевых действий за 5 марта 2021 года, опубликованной в соцсети Вконтакте, говорится, что со стороны Харькова через Изюм проследовал железнодорожный состав, на ЖД платформах которого находились танки и БМП".

"Точное количество БТ не установлено", - отметил Стрелков. В сводке он также сообщил, что в ночь и утром с 4 на 5 марта убиты три человека. Погибшие на позициях в районе шахты 6/7. Их тела обнаружены с пулевыми ранениями в голову. Стрелков уверен, что "работал" украинский снайпер.

Ранее в эфире программы "Донбасская Цусима" на Youtube Стрелков говорил, что если украинская армия ударит по наименее защищенному участку от Докучаевска до Мариуполя и одновременно зайдет с юга, то может легко продвинуться. "Украина будет наступать со стороны Дебальцево, чтобы разрубить армию Донбасса с Севера", - полагает Стрелков. Бывший министр обороны ДНР также отметил, что если Донецк будет взят, то ополчение сдаст Донбасс.