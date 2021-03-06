Украина назвала сроки отделения от российской и белорусской энергосистем

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6 марта 2021, 10:03 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил о полном отказе Киева от российской и белорусской энергосистем в 2022 году.

Витренко уточнил, что «процесс синхронизации выходит на финишную прямую, в 2022 году ОЭС (объединенная энергетическая система) Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии и перейдет в изолированный режим работы».

По данным украинского энергетика, в 2023 году произойдет полная синхронизация с ENTSO-E (европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии).

Витренко пояснил, что присоединение к ENTSO-E обеспечит демонополизацию рынка электроэнергии в Украине и поможет внедрить действенные прозрачные европейские правила и процедуры.

Министр подчеркнул, что украинские власти понимают, что имеется проблема с поставками на Украину электричества из Европы при пиковых нагрузках, поэтому изучают возможность строительства новых генерирующих мощностей для обеспечения потребности страны.

Национальная комиссия Украины по регулированию энергетических и коммунальных услуг сообщила, что в стране сложилась кризисная ситуация. Депутат Рады Леся Василенко также заявила, что над Украиной нависла угроза энергетической катастрофы