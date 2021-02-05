Энергетический кризис заставил Украину возобновить поставки электроэнергии из России

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5 февраля 2021, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Национальная комиссия Украины по регулированию энергетических и коммунальных услуг сообщила, что в стране сложилась кризисная ситуация.



На тепловых электростанциях не остаётся угля, чтобы производить электроэнергию и обеспечивать потребности страны в полной мере. Чиновники «Незалежной» не исключают вероятность веерных отключений, подобно ситуации, которая была в стране в 90-х годах.



Всего на Украине работают 12 крупных ТЭЦ. Они обеспечивают производство 30% электроэнергии, необходимой стране. Некоторые АЭС находятся на ремонте. В министерстве энергетики заявляют, что вместо недостающего угля можно использовать газ, однако это приведёт к увеличению стоимости электроэнергии. Эксперты вынуждены признать, что у Киева имеется не много выходов из сложившейся ситуации. Либо закупать дорогостоящий газ, либо покупать электроэнергию у соседей.



С нового года Украина возобновила импорт из Белоруссии. Это вызвало массу возмущений не только среди рядовых граждан, но и чиновников. Однако для предотвращения кризиса в энергосистеме киевское руководство пошло дальше и начало закупку электроэнергии в России. В МИД страны заявляют, что отказываться от сотрудничества со странами СНГ в настоящее время государство не может. Чтобы избавиться от старой советской системы, нужно создать необходимую инфраструктуру для подключения к европейской энергосети.



