Депутат Рады Леся Василенко: над Украиной нависла угроза энергетической катастрофы

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5 февраля 2021, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Тепловая электростанция, Serguei Fomine / globallookpress.com

Над Украиной нависла угроза энергетической катастрофы. Соответствующую оценку ситуации, сложившейся в настоящий момент в бывшей советской республике, высказала депутат Верховной Рады Леся Василенко, пишут российские интернет-СМИ.

Издание «Репортер» напоминает, что ранее на текущей неделе из-за короткого замыкания произошло аварийное отключение самой мощной на Украине Запорожской ТЭС. В результате инцидента без света и воды осталось большое число населенных пунктов.

Через некоторое время после этого в Верховной Раде выступила парламентарий Леся Василенко, которая предупредила, что подобные аварии могут повториться в будущем, так как состояние украинских ТЭС является плачевным. По мнению депутата, над страной нависла угроза энергетической катастрофы. Доставшаяся от СССР инфраструктура исчерпала свой ресурс и требует срочной замены, заявила Василенко.

В процитированном материале «Репортера» также отмечается, что запасы угля на украинских станциях снизились до критического уровня. Предсказывается, что это может привести к коллапсу всей энергосистемы страны.

Ранее сообщалось, что публицист Николай Стариков назвал единственный способ избежать будущей войны между Россией и Украиной.