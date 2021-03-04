ВОЗ не будет публиковать предварительный доклад по итогам поездки в Ухань
4 марта 2021, 22:44
Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посещавших Ухань в январе с целью установить возможные источники возникновения эпидемии COVID-19, отказалась от публикации промежуточного отчета.
Указанные в докладе научные выводы нельзя считать достаточными, так как в ходе поездки миссия не имела достаточного доступа для адекватного расследования источников происхождения вируса.
Эксперты призвали к проведению нового расследования, в ходе которого ожидают обеспечения большей прозрачности.
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