ВОЗ не будет публиковать предварительный доклад по итогам поездки в Ухань

Аргументы Недели → В мире 13+

4 марта 2021, 22:44

ВОЗ, фото: соцсети

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посещавших Ухань в январе с целью установить возможные источники возникновения эпидемии COVID-19, отказалась от публикации промежуточного отчета.

Указанные в докладе научные выводы нельзя считать достаточными, так как в ходе поездки миссия не имела достаточного доступа для адекватного расследования источников происхождения вируса.

Эксперты призвали к проведению нового расследования, в ходе которого ожидают обеспечения большей прозрачности.

Как сообщалось ранее, ВОЗ склоняется к версии, что коронавирус появился в природе.