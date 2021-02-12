ВОЗ склоняется к версии, что коронавирус появился в природе

Аргументы Недели → Здоровье 13+

12 февраля 2021, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

Учёные Всемирной организации здравоохранения провели крупные исследования в Китае. Исследователей интересовал вопрос происхождения вируса и первые этапы его распространения.



Китайские коллеги были открыты для сотрудничества. Удалось побеседовать с врачами, различными специалистами, рассказывает член группы ВОЗ от Российской Федерации Владимир Дедков. Версия утечки вируса из лаборатории является маловероятной. Она расположена далеко от населённого пункта, защищена санитарной зоной. Природный источник появления вируса пока найти не удалось. Дедков считает правдоподобнее версию появления инфекции от летучих мышей. Однако она полностью не подтверждена. Этому вопросу будет посвящена вторая миссия ВОЗ. Будет проводиться комплексное изучение окружающей среды. Не исключено, что патоген в природе не будет найден. Есть предположение, что он не прижился среди животных, перейдя в человеческую популяцию. Также серьёзное внимание будет уделено изучению антител. Они собираются по всему миру и анализируются учёными.



В Ухане уже действует музей, посвящённый коронавирусу. В нём находится большое количество фотографий, плакатов, фрагменты палат, медицинское оборудование.



