Команда ВОЗ отправилась в Ухань для изучения причин начала пандемии

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15 января 2021, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

Для предотвращения появления новых эпидемий и изучения причин появления коронавируса в Ухань отправилась группа исследователей Всемирной организации здравоохранения. В её состав вошли учёные и специалисты из многих государств, в том числе России и Китая. Ранее в ВОЗ отмечали, что Китай затягивает изучение вопроса.



New York Times сообщил, что Китай встревожен привлечением внимания зарубежных специалистов к своим ошибкам. Чтобы одобрить визит специалистов в Ухань потребовались значительные усилия. При этом одним из главных условий проведения расследования было обязательное присутствие китайских специалистов. Эксперты не исключают, что новый вирус возник среди животных или летучих мышей. На изучение вопроса потребуется время.



Сложность вносят заявления политиков. К примеру, государственный секретарь США Майкл Помпео пытается доказать, что ВОЗ коррумпирована Китаем. В то же время китайские учёные неоднократно высказывали предположение о ввозе вируса вместе с продуктами из других государств. Изучение вопроса происхождения вируса началось на фоне заявлений бразильского института Бутантан о неэффективности китайской вакцины CoronaVac. Это может быть следствием ожесточённой конкуренции между производителями препарата против вируса.



