Появилось видео, где, вероятно, снят запуск ракеты по Сирии с подлодки США, которая была готова атаковать флот России в 2018-м

Появилось видео, на котором, вероятно, запечатлен запуск ракеты по Сирии с подлодки США, которая была готова атаковать российский флот в 2018 году. Ролик в настоящий момент доступен для просмотра в интернете.
Некоторое время назад СМИ распространили информацию, согласно которой весной 2018-го субмарина John Warner была готова атаковать корабли РФ, если последние ответили бы на американский удар по Сирии. Подлодка во время данного удара выпустила по территории арабской республики шесть ракет. Предполагается, что старт одного из снарядов с John Warner сняли на видео. Эти кадры опубликовал сегодня российский портал Avia.pro.
Ранее в четверг тот же самый сайт написал, что два бомбардировщика США «сымитировали удар» по территории Калининградской области.
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