В Народной милиции ДНР сообщили о разрешении военным республики открывать упреждающий огонь

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3 марта 2021, 11:44

автор фото: Сергей Среда

Военным самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) разрешего открывать огонь на подавление огневых точек украинской армии.

О том, что подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника, в среду, 3 марта, сообшили в пресс-службе республиканского ведомства.

С 27 июля 2020 года стороны конфликта в Донбассе соблюдают дополнительные меры контроля перемирия, которое согласно договоренностям, должно продлиться до полного урегулирования кризиса в регионе.

Украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол накануне призвала готовиться к военному захвату Крыма «в любой момент». Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель выразил мнение, что такие заявления могут делать «только обезумевшие политики».