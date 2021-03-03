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В Крыму считают «безумием» призыв Татьяны Черновол готовиться к военному захвату Крыма

, 10:45 Источник: РИА Новости

В Крыму считают «безумием» призыв Татьяны Черновол готовиться к военному захвату Крыма
Юрий Гемпель, фото из facebook.com

Власти Крыма прокомментировали призыв бывшего депутата Верховной Рады Украины Татьяны Черновол начать готовиться к военному захвату Крыма. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель выразил мнение, что такие заявления могут делать «только бессмертные или обезумевшие политики».

Гемпель подчеркнул, что при помощи агрессии невозможно построить демократическое государство.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что большинство политиков на Украине понимают - военная агрессия против Крыма приведет к распаду страны, она перестанет существовать как единое государство.

Заявление Черновол, которая является, по мнению Цекова, агрессивным политиком, он охарактеризовал русской пословицей – «язык без костей».

Украинский политик ранее призвала готовиться к военному захвату Крыма «в любой момент».

ИЧ

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