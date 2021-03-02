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Украинский политик Черновол предложила готовиться к военному захвату Крыма

, 21:51 Источник: РИА Новости

Украинский политик Черновол предложила готовиться к военному захвату Крыма
Фото: Крым, Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к военному захвату Крыма «в любой момент». Полуостров вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума, что вызвало негативную реакцию со стороны Киева и западных стран.

«Мы должны быть постоянно готовы к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма», - высказала она.

Черновол отметила, что необходимо дождаться, когда в России начнутся «процессы турбулентности». По ее словам, этот момент можно использовать для захвата Крыма военным путем. При этом она добавила, что к нему нужно готовиться, а Украина не готовится.

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БА

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