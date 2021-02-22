Политолог Ищенко оценил шансы Украины в возможной войне с Россией

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко рассказал, что ждет Украину в случае военного столкновения с Россией. По его словам, Киев даже не будет сопротивляться.
«Российской армии Украина даже не будет сопротивляться, а Львов и Днепропетровск станут соревноваться в том, кто быстрее подарит ей цветы», - с иронией высказал он.
Ищенко отметил, что у ВСУ нет нужного спектра вооружений, достаточного финансирования, а также опыта боевых действий по современным стандартам. Он считает, что Киеву нечего противопоставить Вооружённым Силам России. Политолог добавил, что у украинской армии фактически отсутствуют авиация и ПВО, а солдаты снабжаются оружием и патронами с советских арсеналов.
«… бронетехника пробивается теннисным мячиком», - заключил он.
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