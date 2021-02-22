Политолог Марков: Зеленский совершает госпереворот и устанавливает диктатуру на Украине

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22 февраля 2021, 10:37

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian Presidential Office / globallookpress.com

Владимир Зеленский в настоящий момент производит госпереворот и устанавливает свою диктатуру на Украине. Такую оценку действиям президента соседнего государства дал российский политолог Сергей Марков.

Эксперт отметил на своей странице в социальной сети Facebook, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» стала самой популярной партией на Украине, обогнав аффилированную с Зеленским «Слугу народа». По словам Маркова, именно в ответ на это глава государства запретил три телеканала, связанных с партией, и ввел санкции против одного из ее лидеров Виктора Медведчука.

Как полагает аналитик, Владимир Зеленский осуществляет переворот и устанавливает свою диктатуру, данный курс согласован с Соединенными Штатами.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Алексей Леонков высказал мнение, по которому Киев готовится в Донбассе к крупной военной провокации или полномасштабному наступлению.