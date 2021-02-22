Политолог Марков: Зеленский совершает госпереворот и устанавливает диктатуру на Украине
22 февраля 2021, 10:37
Владимир Зеленский в настоящий момент производит госпереворот и устанавливает свою диктатуру на Украине. Такую оценку действиям президента соседнего государства дал российский политолог Сергей Марков.
Эксперт отметил на своей странице в социальной сети Facebook, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» стала самой популярной партией на Украине, обогнав аффилированную с Зеленским «Слугу народа». По словам Маркова, именно в ответ на это глава государства запретил три телеканала, связанных с партией, и ввел санкции против одного из ее лидеров Виктора Медведчука.
Как полагает аналитик, Владимир Зеленский осуществляет переворот и устанавливает свою диктатуру, данный курс согласован с Соединенными Штатами.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Алексей Леонков высказал мнение, по которому Киев готовится в Донбассе к крупной военной провокации или полномасштабному наступлению.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.