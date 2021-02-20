Медведчук считает, что санкции в отношении него и его семьи введены незаконно

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20 февраля 2021, 13:40

Виктор Медведчук, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал введённые в отношении него, его товарища по фракции Тараса Козака, а также членов их семей введены властями Украины незаконно, без каких-либо доказательств.

По словам украинского политика, введённые украинскими властями санкции по отношению к нему, его семье, соратникам и журналистам «являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда».

Совбез Украины ввел санкции в отношении Медведчука.

Заявление главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» приводит пресс-служба его партии. Медведчук заявил, что Украину покидать не намерен, - передает RT.