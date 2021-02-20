Медведчук считает, что санкции в отношении него и его семьи введены незаконно
20 февраля 2021, 13:40
Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал введённые в отношении него, его товарища по фракции Тараса Козака, а также членов их семей введены властями Украины незаконно, без каких-либо доказательств.
По словам украинского политика, введённые украинскими властями санкции по отношению к нему, его семье, соратникам и журналистам «являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда».
Совбез Украины ввел санкции в отношении Медведчука.
Заявление главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» приводит пресс-служба его партии. Медведчук заявил, что Украину покидать не намерен, - передает RT.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.