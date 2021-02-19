Совбез Украины ввел санкции в отношении Медведчука

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук попал под санкции.
Сообщается, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО)Украины ввел их входе обсуждения ухудшения ситуации с безопасностью в Донбассе. На этом же заседании было принято решение ввести санкции против Медведчука и его супруги. Отмечается, что санкции распространяются в том числе и на имущество политика.
Кроме этого, СНБО Украины ввел санкции против 19 юрлиц и 8 частных лиц, в число которых вошли владельцы самолетов, осуществлявших перелеты в Россию – эта информация поступила из офиса президента Украины.
Ранее Медведчук заявил, что при нынешней украинской власти мира на Донбассе не будет.
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