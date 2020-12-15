Медведчук считает, что при нынешней украинской власти мира на Донбассе не будет

Аргументы Недели → В мире 13+

15 декабря 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Виктор Медведчук. Фото: сайт Кремля

Мир на Донбассе при нынешней украинской власти установить невозможно. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), народный депутат Виктор Медведчук.

Политик расценил пролонгирование украинским парламентом закона «Об особом статусе Донбасса» в очередной раз еще на год как «бутафорию».

Он отметил, что «при этой власти, которую возглавляет Зеленский, мирного урегулирования на Донбассе не будет».

«Не будет потому, что у него и его команды нет политической воли», – заявил Медведчук.

Ранее сообщалось, что Киев не исключает карабахского сценария на Донбассе.