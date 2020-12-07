Киев не исключает карабахского сценария на Донбассе

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7 декабря 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]

Разрешение конфликта в Нагорном Карабахе подтолкнуло украинских военных к активным действиям. К юго-восточным республикам ВСУ стянули большое количество техники. Но специфика карабахского конфликта не может иметь точные параллели с военными действиями на Донбассе.



Президент России неоднократно предупреждал, что в случае нарушения мира на юго-востоке Украины, Вооружение Силы РФ могут войти на территорию соседнего государства для примирения сторон.



В украинских СМИ появились сведения, что в ближайшее время может быть смещён с поста действующий глава украинской армии, что похоже на этап подготовки очередного удара по Донбассу. Генералы хотят возврата потерянных территорий военным путём, как это произошло в Нагорном Карабахе. Разрешение конфликта в Минском формате оказался невозможным, и требует пересмотра вопроса. По факту Киев не желает исполнять Минские договорённости ни в какой форме.



Киев большие надежды в решении донбасского кризиса возлагает на новую администрацию США. Политики "Незалежной" грезят, что Вашингтон начнёт реализацию более жёсткого политического курса в отношении Москвы. Из-за отсутствия союзников на Западе, Россию в украинском конфликте никто не поддержит, уверены киевские власти. Также Украина может воспользоваться сложным геополитическим положением России и при помощи конфликта на Донбассе окончательно разрушить отношения Москвы с западными государствами.



