Боррель подтвердил, что санкции против России ввели по его предложению
2 марта 2021, 20:49
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз ввел новые антироссийские санкции из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального по его предложению. 2 марта были озвучены имена чиновников, которые попали под ограничительные меры.
«Впервые санкционный список в рамках глобального санкционного режима за права человека был введён в действие, основываясь на моём предложении», - высказал он.
Кроме того, Вашингтон в координации с Евросоюзом ввел санкции против российских физических и юридических лиц из-за ситуации вокруг Навального. Ограничительные меры коснулись семерых высокопоставленных чиновников и нескольких компаний из России.
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