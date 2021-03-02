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Боррель подтвердил, что санкции против России ввели по его предложению

, 20:49

Боррель подтвердил, что санкции против России ввели по его предложению
Жозеп Боррель, фото: European Union/XinHua/ globallookpress.com

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз ввел новые антироссийские санкции из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального по его предложению. 2 марта были озвучены имена чиновников, которые попали под ограничительные меры.

«Впервые санкционный список в рамках глобального санкционного режима за права человека был введён в действие, основываясь на моём предложении», - высказал он.

Кроме того, Вашингтон в координации с Евросоюзом ввел санкции против российских физических и юридических лиц из-за ситуации вокруг Навального. Ограничительные меры коснулись семерых высокопоставленных чиновников и нескольких компаний из России.

БА

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