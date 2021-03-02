США ввели санкции против российских лиц и компаний из-за Навального

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2 марта 2021, 17:57 Источник: РИА Новости

Белый дом, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на слова высокопоставленного представителя администрации США сообщили, что Вашингтон ввел санкции против российских физических и юридических лиц из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Чиновник отметил, что Вашингтон добавляет четырнадцать сторон в санкционный список организаций. По его словам, из них тринадцать - это коммерческие компании: девять - в России, три - в Германии, одна - в Швейцарии, а также государственный исследовательский институт в РФ.

«Все эти стороны вовлечены в разные аспекты производства элементов биологического оружия и химического (оружия)», - пояснил он.

Собеседник добавил, что любой экспорт и реэкспорт продукции, связанной с этими компаниями, будет подпадать под лицензионный режим США «с презумпцией отказа» в лицензии.

Кроме того, финансовые санкции коснулись семерых высокопоставленных чиновников из России. Вся собственность попавших в список лиц, которую удастся обнаружить в юрисдикции США, будет заблокирована, уточнил представитель администрации. Он предупредил, что любой иностранец, который значительно помогает транзакциям с этими лицами, также рискует санкциями.

Американские чиновники в ходе общения с журналистами заявили, что санкции вводятся в координации с Евросоюзом.

Ранее СМИ со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе назвали имена российских чиновников, которые попали под санкции ЕС.