DPA перечислило имена российских чиновников, которые попали под санкции ЕС

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2 марта 2021, 16:58 Источник: DPA

Европарламент, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе сообщили, что Евросоюз вводит санкции в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Собеседник отметил, что соответствующий правовой акт уже принят в письменной форме и «в самом скором времени» будет опубликован в Официальном журнале ЕС. Под ограничительные меры попали генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и командующий Росгвардией Виктор Золотов, передает агентство DPA.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен ввести санкции в отношении десяти российских официальных лиц из-за ситуации вокруг Навального.