Bloomberg: США могут ввести сопоставимые с ЕС санкции против десяти россиян

СМИ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщили, что США намерены ввести санкции в отношении десяти российских официальных лиц, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным, из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. Решение планируется принять во вторник, 2 марта.
Собеседник отметил, что ограничительные меры будут сопоставимы с санкциями, которые согласовали представители стран Евросоюза. В данном вопросе США будут действовать в рамках указа от марта 2014 года - после событий в Крыму, документа, изданного для борьбы с распространением оружия массового поражения, а также закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения 1991 года, уточнил осведомленный источник.
Ранее собщалось, что ЕС одобрил введение санкций в отношении лиц, которые ответственны за приговор Навальному.
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