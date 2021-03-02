Reuters: США намерены 2 марта ввести санкции в отношении России

Аргументы Недели → В мире 13+

2 марта 2021, 08:58

Джо Байден, фото: Jim LoScalzo, globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против России 2 марта. Об этом проинформировали два источника Reuters. По данным агентства, США введут санкции в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года, а также в соответствии с двумя исполнительными указами.

Один из них был подписан после присоединения Крыма к России в 2014 году и предусматривает возможность введения санкций в отношении российских официальных лиц. Указом №13382 2005 года касается борьбы с распространением оружия массового уничтожения.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США тесно сотрудничают с ЕС союзниками по вопросу соблюдения прав человека в России, в том числе по ситуации с Алексеем Навальным.

Телеканал CNN со ссылкой на двух источников из администрации Джо Байдена передал, что Вашингтон на этой неделе готовится ввести санкции против России по согласованию с Евросоюзом.