Постпреды ЕС согласовали новые санкции против РФ из-за Навального

СМИ со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС сообщили, что постоянные представители 27 стран Евросоюза согласовали новые санкции в отношении России из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.
«Постоянные представители одобрили введение санкций в рамках режима по нарушению прав человека в отношении лиц, которые ответственны за приговор Алексею Навальному», - пояснил собеседник.
Имена людей, включенных в список, скорее всего, будут известны на этой неделе.
Решение о введении антироссийских санкций было принято главами МИД стран Евросоюза 22 февраля. Ограничительные меры вступят в силу после оглашения перечня.
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